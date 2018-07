Análise: Bélgica neutraliza Inglaterra e confirma terceiro lugar

A Copa do Mundo vai chegando ao seu fim. Neste sábado (14), Bélgica e Inglaterra encerraram suas participações no Mundial, na disputa pelo terceiro lugar. Sem muito trabalho, a equipe de Roberto Martínez venceu e confirmou, pela primeira vez na história, uma colocação entre os três primeiros colocados.

Logo de cara, um baque para os ingleses. Meunier completou cruzamento de Chadli e abriu o placar para os Diabos Vermelhos em São Petersburgo.

Aos poucos os Lions foram tentando sair para o jogo, criar espaços. A troca de passes belga foi crescendo e o domínio de jogo também, o que dificultava qualquer investida dos time de Gareth Southgate.

No segundo tempo, uma mudança completa de panorama. Uma Inglaterra com posse de bola, dominante, contra uma Bélgica que se dedicou a explorar os contra-ataques, e ambas as equipes conseguiam chances.

Quem aproveitou mesmo as oportunidades foi Hazard, o capitão belga. O camisa 10 recebeu de De Bruyne, colocou na frente de Stones e chutou no contrapé do goleiro Pickford, selando o primeiro terceiro lugar da história do seu país em Copas.