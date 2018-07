Martínez comemora terceiro lugar e enfatiza campanha na Copa: "Fizemos história pela Bélgica"

Google Plus

Com a vitória por 2 a 0 em cima da Inglaterra, a Bélgica terminou a Copa do Mundo da Rússia na terceira colocação, a melhor campanha da história do país. Motivo de orgulho para toda nação belga e principalmente para o treinador Roberto Martínez, que em entrevista coletiva após a partida foi só elogios para sua equipe.

''Obviamente, queríamos vencer a Copa, ainda mais depois de vencer o Brasil e chegar às semifinais. Mas você precisa ser realista. Nós fizemos história pela Bélgica. Este grupo foi um grande sucesso na Copa. O futebol que jogamos foi de alto nível e mostra o que queremos como uma nação futebolística. Foi uma jornada sensacional. Vamos procurar melhorar para as próximas oportunidades que tivermos.''

Martínez fez questão de celebrar o ótimo futebol demonstrado por sua seleção. De acordo com ele, os jogadores merecem todo o sucesso conquistado nessa campanha.

"Esses jogadores mereceram isso. O talento te leva a algum lugar, e esses jogadores quiseram não só confiar no talento, mas também em todo o trabalho feito. O padrão de desempenho deles tem sido fantástico, eles queriam que cada cidadão belga ficasse orgulhoso, e conseguiram".

O treinador comentou sobre a partida contra os ingleses, vencida por 2 a 0 pela Bélgica. Os autores dos gols foram Meunier e Hazard.

"Foi um jogo no qual começamos afiados desde o início, mas claro que depois passamos por algo comum, pelo cansaço, que pode afetar. Mas foi contra a Inglaterra, tem que se manter concentrado, e eles mantiveram isso. Talvez pudéssemos ter marcado mais, criamos mais, havia o desejo de marcar, de continuar jogando, e foi o que fez esse resultado.''

Por fim, o comandante falou sobre o futuro dessa talentosa geração belga, que conseguiu pela primeira vez um resultado expressivo em uma competição desse porte. Martínez disse que o trabalho envolve muito mais do que apenas a montagem do time principal.

"Acho que esse time estabeleceu um novo nível para a Bélgica. Precisamos ter sucesso nas categorias de base, brigando por títulos, com a mentalidade vencedora que mostramos aqui. Nos próximos dois anos, precisamos ter uma Bélgica competitiva, no profissional e na base. Daqui em diante temos uma forma de trabalho, uma maneira de jogar, que precisa ser replicada para a Eurocopa de 2020.''