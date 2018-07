Notas: Bélgica é fatal nos contra-ataques e faz por merecer o terceiro lugar

Google Plus

Chacotas e mais chacotas. Era assim que a Bélgica foi vista por anos, após campanhas decepcionantes em Copas e Campeonatos Europeus. Não é mais. A equipe venceu a Inglaterra na tarde deste sábado (14) por 2 a 0 e conseguir seu melhor resultado em Copas: terceiro lugar.

E a equipe de Roberto Martínez fez por merecer. Jogando leve e disposta, a vitória por 2 a 0 sobre a Inglaterra foi mais uma prova da maturidade belga em grandes competições. 2022 que nos espere, a ÓTIMA geração belga virá para fazer bonito.

Sendo assim, vamos às notas da partida:

Courtois: 6. O goleiro pouco trabalhou, mas quando acionado foi bem e fechou a Copa como um dos melhores da posição.

Alderweireld: 8. Partida segura do zagueiro, que ganhou praticamente todas as divididas e ainda salvou A finalização de Dier em cima da linha.

Kompany: 7. Começou a Copa lesionado e ganhou ritmo durante a competição. Hoje foi, mais uma vez, uma fortaleza.

Vertonghen: 7. O zagueiro começou em sua posição original, mas foi deslocado para a lateral esquerda com a lesão de Chadli. Foi muito bem na partida, interceptando e desarmando os atacantes ingleses.

Witsel: 8. Como em toda a Copa, o bom volante belga foi gigante, dando saída de bola e proteção ao sistema defensivo belga. Atuação perfeita.

Tielemans: 7. Entrou no lugar de Fellaini e correspondeu. Ajudou Witsel na marcação e tentou se arriscar no ataque.

Meunier: 9. Partidaça do ala/lateral belga, coroado com um gol ainda na primeira etapa. No segundo tempo quase fez o segundo, mas viu Pickford se esticar e fazer a defesa. Um dos pontos altos da campanha da Bélgica.

Chadli: 6. Apesar da assistência para o gol de Meunier, o ala saiu ainda no primeiro tempo após sentir a coxa em contra-ataque. Mesmo assim, provou-se um bom jogador, e deve ganhar mais chances com Martínez.

De Bruyne: 9. Partida magistral do meia (mais uma). Armando o jogo e proporcionando diversos contra-ataques para a sua equipe, Kevin mostrou porque é um dos melhores meias da atualidade.

Hazard: 10. Estrela da companhia belga na competição, o jogador só faltou chover na consistente defesa inglesa. Valendo-se da velocidade e habilidade, puxou muitos contra-ataques e foi coroado com o gol na segunda etapa. Se houver justiça no futebol, deveria brigar pelo título de melhor jogador da competição.

Lukaku: 5. Decepção da equipe belga na partida, o atacante desperdiçou algums chances e pouco participou. Apesar disso, enfiou ótima bola para Chadli cruzar no gol de Meunier. Fecha a competição com 4 gols e titularidade assegurada.

Vermaelen: 6. Entrou após a lesão de Chadli, obrigando Martínez a mexer no esquema e colocar Vertonghen na lateral-esquerda. Não comprometeu o sistema defensivo.Mertens: 6. Substituiu Lukaku e deu mais agilidade ao ataque, puxando muitos contra-ataques com Hazard e De Bruyne. Mesmo assim, pecou em algumas decisões (principalmente na hora de finalizar).

Dembele: S/N. Substituiu Tielemans no final da partida e foi regular.

Roberto Martínez: 8. Foi muito importante na campanha belga, sendo bastante ativo e dando opções táticas ao diverso elenco da Bélgica. Foi muito importante nas partidas diante de Japão e Brasil, quando misturou ousadia e inteligência. Escalou bem o time na partida de hoje e fez alterações que não detiveram o ímpeto da sua equipe.