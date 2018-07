Zagueiro francês Lenglet é anunciado pelo Barcelona

Nesta sexta-feira (13), a contratação de mais um jogador é concretizada pelo Barcelona. O jovem francês Clément Lenglet foi anunciado como o mais novo reforço no Barça para a temporada 2018/19.

Vindo do Sevilla, o clube catalão desembolsou cerca de 35,9 milhões de euros (cerca de 162 milhões de reais) para tê-lo por cinco temporadas até 30 de junho de 2023. Quem quiser tirar o francês do clube, terá que desembolsar 300 milhões de dólares cerca de (1,35 bilhão de reais).

O presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu esteve presente durante apresentação e disse que o clube estava monitorando o jogador havia um tempo e que com a boa temporada pelo Sevilla, o presidente espera que ele se sinta em casa na cidade de Barcelona.

“Lenglet era um jogador que acompanhávamos há muito tempo. Para nós era importante que ele conhecesse a Liga. Além da sua qualidade, o fato de conhecer o nosso campeonato é sempre importante, pois o Barça deve lutar para conquistar todos os títulos. Para ele e sua família, a cidade de Barcelona sempre foi importante e com certeza eles vão se sentir em casa aqui”, disse Bartomeu.

Com uma entrevista concedida pelo jogador, o mesmo disse que chegou a grande oportunidade de sua vida de vestir a camisa de um clube tão grande como o Barcelona.

"É um orgulho para todos os jogadores vestir essa camisa. Desde de pequeno queria jogar em um clube grande como este. O Barça é o melhor clube e disputa o melhor campeonato do mundo. É o melhor lugar para ganhar títulos. Agora tenho a oportunidade e a confiança da comissão técnica para demonstrar que posso viver esses momentos incríveis e ajudar meus companheiros nessas conquistas", disse Lenglet.

Com a chegada de Lenglet, dois zagueiros do elenco podem ser negociados ou emprestados. Um deles é o zagueiro colombiano Mina, que após uma bela Copa do Mundo com seu país, o Barcelona deve tirar proveito para conseguir um bom preço por ele já que não foi muito aproveitado pelo técnico Ernesto Valverde.

E o brasileiro Marlon, ex-Fluminense, que jogou sua última temporada emprestado para o Nice, clube francês, deve ser negociado por não ter mais espaço no elenco com a chegada desses jogadores ao Barcelona.