Novo comando: Maurizio Sarri é oficializado como técnico do Chelsea

Dois coelhos numa cajadada só! Ir à Itália não foi em vão para o Chelsea. Além de contratar o volante Jorginho, o clube fechou também com seu novo treinador. Trata-se do italiano Maurizio Sarri, que comandava o Napoli.

Aurelio De Laurentiis, presidente do clube italiano, já havia adiantado no decorrer da semana que Sarri iria se transferir para Londres. Na manhã deste sábado (14), a cúpula dos Blues anunciou oficialmente o novo técnico.

O novo treinador demonstrou empolgação com a chegada ao clube inglês e também a liga do país: "Estou muito feliz por vir ao Chelsea e à Premier League. É um novo período empolgante na minha carreira”.

O italiano disse estar ansioso para começar os trabalhos com seu novo elenco e para viagem à Austrália, onde acontecerá o início da pré-temporada com seus comandados.

"Estou ansioso para começar a trabalhar e conhecer os jogadores na segunda-feira (16) antes de viajar para a Austrália, onde poderei conhecer o time e começar a nossa temporada”.

Como todo trabalho novo gera expectativas, com Sarri não é diferente. Ele espera proporcionar um futebol alegre para disputar títulos ao final da temporada.

"Espero que possamos proporcionar um futebol divertido aos nossos torcedores e que estaremos competindo por troféus no final da temporada, que é o que este clube merece”.

Segundo o “The Telegraph”, o Napoli recebeu € 7 milhões (R$ 32 milhões) pela ida do treinador ao Chelsea. O comandante foi duas vezes vice-campeão italiano com os napolitanos, em 2015/16 e 2017/18.

