Croácia se torna o primeiro time a disputar três prorrogações em uma Copa do Mundo

Na quarta feira (11), a Croácia conseguiu fazer um feito histórico para seu país em cima da Inglaterra. Após ter vencido por dois a um o jogo que foi para a prorrogação, o sonho de estar em uma final de Copa do Mundo finalmente virou realidade para os croatas.

Sendo a única seleção na história da competição a participar de três prorrogações seguidas e ganhar todas elas, a Croácia chega com moral para a disputa da final do Mundial. Começou pelas oitava de final, quando no tempo regular e prorrogação ficou no empata com a Dinamarca por um a um, vencendo nos pênaltis após uma atuação espetacular do seu goleiro Subasic.

Nas quartas enfrentou a anfitriã Rússia que havia surpreendido a todos com suas atuações e por ter chegado tão longe na competição. Em um jogo eletrizante terminado em dois a dois na prorrogação, com a Rússia empatando nos últimos minutos, a Croácia se via novamente nas disputas de pênaltis e contando mais uma vez com a atuação de gala de seu goleiro.

Na semifinal, se viu diante da jovem e esperançosa seleção da Inglaterra que estava bastante confiante que ia conseguir uma vaga na final do Mundial. Saindo atrás do placar e empatando ainda no tempo normal, foi na prorrogação onde o feito histórico aconteceu e nos pés de Mandzukic, a Croácia ficou na frente do placar e se classificou na prorrogação.

Muitos podem considerar a seleção croata como cansada, por ter enfrentando três prorrogações de 30 minutos, equivalendo um jogo normal de 90 minutos. Modric por exemplo, correu 63 quilômetros, ou seja, uma maratona e meia em menos de um mês. De acordo com o Zlatko Dalic, o técnico da seleção o cansaço é um fator que ajuda na performance dos croatas.

"Somos o único time da Copa que vai jogar oito partidas. Isso é muito difícil, mas me parece que, quanto mais difíceis as circunstâncias, melhor jogamos futebol ", disse o treinador.

Sendo o 13° time diferente a chegar a uma final de Copa do Mundo, a Croácia supera a melhor campanha feita pelo seu país na Copa de 1998 e tenta levar um título inédito para casa para marcar a consagração de uma geração dada como a melhor de todos os tempos.