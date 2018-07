Jogo França x Croácia AO VIVO online pela Final da Copa do Mundo 2018

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela final da Copa do Mundo 2018. O jogo acontece no Estádio Luzhniki, em Moscou, ao meio-dia.

Do lado dos croatas, inéditos na decisão, Zlatko Dalic escalará a Croácia também em um 4-2-3-1 com: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.

Para o confronto, os Deschamps devem vir com uma formação 4-2-3-1 com: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Além do atacante, outro que pode bater um recorde pela França é o treinador Didier Deschamps. Caso seja campeão será o terceiro técnico da história do futebol a ser campeão do mundo como jogador e treinador, se igualado a Zagallo e Franz Beckenbauer.

Se marcar um gol, irá se igualar a Pelé, como o jogador com menos de 20 anos a balançar as redes na final de Copa. Em 1958, o Rei do Futebol tinha 17 anos quando mercou dois gols na final contra a Suécia.

No jogo de hoje, o atacante da França, Kylian Mbappé, será o terceiro atleta mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo, com 19 anos.

"A maioria desses jogadores que estão aqui não estava presente na Euro, mas para os que estavam, claro, foi difícil digerir. Há dois anos, eu não sabia se teríamos outra oportunidade, mas estamos na final da Copa do Mundo e uma série de coisas mudam. Principalmente na preparação antes do jogo", lembrou.

Em 2016, a equipe francesa chegou à final da Eurocopa, mas sucumbiu para Portugal de Cristiano Ronaldo. Sabendo da sensação de derrota em uma final, o guarda-redes se mostrou maduro e cuidadoso quanto ao confronto da Copa.

"Jogaremos contra um adversário de muita qualidade, que demonstrou qualidades físicas e mentais incríveis. Eles mostraram valores ao longo do torneio, passaram três vezes seguidas por prorrogações. Então há algo de muito especial nessa equipe. Além do talento individual, eles têm uma força coletiva incrível. Temos muito respeito por eles" elogiou Lloris.

Na coletiva da França, quem participou foi o goleiro e capitão Hugo Lloris, que exaltou a Croácia na final da Copa.

"Eu nunca duvidei de mim mesmo e sempre soube que poderia chegar aqui e atingir o nível de futebol que tenho hoje. E sabia que você não precisa ser alto para jogar futebol (risos)", falou Modric por não ter uma alta estatura e ainda ser considerado um dos melhores meio-campistas do mundo.

Participando também da coletiva, o capitão e camisa 10 Luka Modric, falou sobre o confronto e sobre o caminho que percorreu até a final.

"Amanhã será a final da Copa do Mundo e meus jogadores sabem o que isso significa. Eles me dirão se estarão à vontade ou não. Alguns jogadores não treinaram, mas nós não precisamos treinar mais. Temos alguns problemas físicos, mas espero resolver isso até domingo", revelou.

Em coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico croata Zlatko Dalic, falou sobre a importância do confronto deste domingo para a Croácia e para sua equipe.

Em seguida, superaram a Rússia, seleção anfitriã também nos pênaltis depois de empatar por 2 a 2. Nas semifinais, a Inglaterra era a bola da vez e a Croácia conseguiu a classificação de virada com um gol de Mandzukic na prorrogação.

Nas oitavas, tiveram um caminho mais tortuoso do que os franceses e bateram a Dinamarca nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 nos 90 minutos.

Do lado da Croácia, que surpreendeu na Copa do Mundo, se classificou com 100% de aproveitamento no grupo D, vencendo Argentina, Nigéria e Islândia.

Nas semifinais, os franceses venceram os belgas por um placar magro de 1 a 0, além de contarem com uma atuação memorável do goleiro Hugo Lloris, que evitou o sucesso da Bélgica no confronto.

Em seguida, protagonizaram um jogo de sete gols contra a Argentina e despacharam Messi e companhia por 4 a 3. Nas oitavas, uma vitória sobre o Uruguai por 2 a 0, sem dificuldades garantiram a presença nas semifinais.

Caminho até a final: A França passou pelo Grupo C, com Dinamarca, Peru e Austrália, sem maiores dificuldades. Os Les Bleus se classificaram em primeiro para as quartas.

Já os franceses, chegam em sua terceira final da história sendo as anteriores em 1998 (campeão) e 2006 (vice, contra a Itália).

A final de hoje, conta com a Croácia, equipe que fez história e chegou pela primeira vez de uma Copa do Mundo

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! É hoje o grande dia. A Copa do Mundo dá adeus depois de um mês cheio de futebol de alto nível e França e Croácia se enfrentam para decidir quem fica com a taça das taças. O jogo acontece neste domingo (15) ao meio-dia no Estádio Luzhniki, em Moscou!