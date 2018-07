Finalistas em 2018 mais da metade do elenco da Croácia jogou a Copa de 2014 no Brasil

A Croácia vai disputar sua primeira final de Copa do Mundo contra a França, neste domingo (15), às 12h, horário de Brasília, e aposta em um grande número de jogadores remanescentes da Copa de 2014, disputada no Brasil. Modric e Rakitic são os dois nomes mais importantes desses jogadores que mais uma vez defendem as cores da Croácia.



No total são 14 jogadores, e todas as posições têm pelo menos um jogador que continua no elenco. A zaga e o meio de campo são os setores mais experientes, com 5 jogadores cada. O ataque tem 3, enquanto que o único goleiro que jogou em 2014 é Subasic, que vem fazendo uma ótima Copa do Mundo.



Um dos destaques da boa zaga croata é Vrsaljko, que não está nos holofotes assim como Modric, Rakitic e Mandzukic, mas que vem demonstrando um futebol silencioso e preciso, tornando-se peça-chave da finalista do Mundial. Em contraste com sua atuação apagada na Copa de 2014, o Mundial da Rússia tem mostrado um Vrsaljko que apoia muito o ataque, inclusive dando assistência para o gol de Perisic, o primeiro no 2 a 1 contra a Inglaterra.



No meio campo é impossível não destacar Modric, que vem fazendo uma competição digna de Bola de Ouro. Porém, o camisa 10 quer deixar de lado a disputa para ser melhor jogador de 2018.



''Repeti várias vezes que estou focado apenas no sucesso da Croácia. Quando você é mencionado nesse contexto, é muito bom e um orgulho. Mas não me preocupo com isso. Quero que meu time ganhe a Copa do Mundo amanhã'', disse.



No comando do ataque, Mario Mandzukic vem sendo decisivo, e marcou contra a Inglaterra na prorrogação e decidiu o jogo. O camisa 17 é acostumado a marcar em decisões de campeonato, tendo um histórico repleto de gols em finais.



Confira a lista de jogadores croatas que jogaram nas Copas de 2014 e 2018



Goleiro: Danijel Subasic

Zaga: Vedran Corluka, Domagoj Vida, Ivan Strinic, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko

Meias: Modric, Mateo Kovacic, Rakitic, Milan Badelj, Marcelo Brozovic

Atacantes: Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Ante Rebic.