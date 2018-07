Deschamps enaltece seleção da França após título: "É resultado de muito trabalho"

Google Plus

Campeão da Copa do Mundo com a França neste domingo (15), o técnico Didier Deschamps tem motivos de sobra para festejar. Após 90 minutos de muita emoção, ele falou com a imprensa e exaltou o grupo francês após a conquista.

"Os jogadores é que ganharam esse jogo, eles que são campeões do mundo. Mas nós, da comissão técnica, também nos esforçamos muito. Isso é o resultado de muito trabalho”, comentou.

Deschamps levantou a taça do Mundial em 1998 como capitão e agora entra para a história ao alcançar o título como treinador. Apenas dois conseguiram este feito antes do francês: Beckenbauer e Zagallo. "É algo fantástico pra mim, mas devemos exaltar os jogadores, que fizeram isso possível", declarou.

“Estou super feliz por esse grupo, porque já temos uma longa jornada. Nem sempre foi simples. Claro que isso é resultado de muito trabalho, passamos por momentos difíceis, mas agora eles estão no topo do mundo por quatro anos”, completou.

O comandante não se conteve ao falar do orgulho que tem pelo grupo que montou durante os últimos anos. A vitória sobre a Croácia foi a forma do time francês se redimir após perder a final da Eurocopa, em 2016, para Portugal.

“É tão maravilhoso para os jogadores. Mesmo que já tenha havido outros campeonatos, é preciso lembrar que isso é um feito. Não jogamos um jogo fantástico, mas tivemos uma equipe de qualidade, queríamos a vitória de qualquer forma. Foi merecido.”

“Temos orgulho de ser franceses e talvez nos vejamos amanhã. Estou muito feliz de ser um dos Bleus e, como diz o presidente, viva a república”, concluiu.