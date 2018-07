Notas: Croácia luta, mas se mostra cansada e cai para a França

Google Plus

A Croácia perdeu neste domingo (15) o que seria o seu primeiro título Mundial. Pela primeira vez na final de uma Copa do Mundo, o time se mostrou cansado pelas prorrogações enfrentadas durante a competição e não aguentou o poder de ação e a objetividade da França. Mesmo com algumas boas atuações individuais, o time não funcionou como em outras partidas.

Vejamos as notas:

Subasic: 4. Embora não tenha cometido nenhuma falha imperdoável, foi muito mal: mostrou-se omisso nos gols de Porgba e Mbappé. Nem tentou chegar na bola nos lances.

Vrsaljko: 4,5. Tomou muitas decisões erradas ao longo do jogo e não conseguiu jogar bem.

Lovre: 6. Não tão bem tecnicamente, teve firmeza atrás de um meio-campo que só tinha pegado no campo ofensivo.

Vida: 7. Fez o que pôde contra Mbappé, inclusive no lance do seu gol. Foi bem nas bolas aéreas.

Strinic: 6,5. Muito boa partida ofensiva. Atrás, apesar da dificiculdade com mbappé, não permitiu que o atacante dominasse o setor.

Pjaca: S/N. Demorou a entrar e não acrescentou.

Brozovic: 5,5. Não tão firme na marcação, foi muito burocático. Porém, foi muito esforçado: correu 11,6 quilômetros na partida, mais que qualquer outro finalista.

Rakitic: 6. Ficou cansado ao logno do jogo. Enquando teve condições físicas, jogou bem. Entretanto, errou passes que costuma acertar.

Modric: 7. Correu por todo o campo e tentou ao máximo abrir espaços mantendo posse de bola. No entanto, também acabou se cansando.

Perisic: 7,5. Fez um ótimo primeiro tempo, embora tenha cometido o pênalti. Foi intenso, fez um golaço e criou as melhores chances da equipe. Não restiu fisicamente no segundo tempo, mas não se omitiu.

Rebic: 6,5. Foi intenso para marcar no campo de ataque enquanto aguentou. Boa participação, mas inferior aos outros jogos.

Kramaric: 5,5. Inferior ao nível do jogo, não mostrou objetividade.

Mandzukic: 6. Marcou um gol contra e um a favor com a contribuição do goleiro francês. Seu mérito foi a pressão na saída de bola no início.