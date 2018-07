Abalado, Modric lamenta derrota da Croácia: “Não é fácil perder uma final”

Google Plus

Hoje vimos mais uma final de Copa do Mundo. Não saiu um campeão inédito, para o qual muitos torciam, e a França levantou a taça pela segunda vez em vinte anos.

O meia Luka Modric, jogador referência da Seleção da Croácia e eleito melhor jogador do mundial disputado na Rússia deu sua palavra sobre a derrota de hoje por 4 a 2.

''Como jogamos hoje, como crescemos nesse mundial... saímos com a cabeça erguida. Não é fácil perder uma final. Nós demonstramos foco, mas nem sempre ganha o melhor. Por isso, o futebol é o melhor esporte do mundo. Quando se perde, não é fácil. Tentamos acertar. Temos que estar orgulhosos, sair de cabeça erguida. Demos tudo. Deixamos no campo tudo que pudemos''.

Sobre o lance do primeiro gol da França e o pênalti no segundo gol, o craque do Real Madrid preferiu não comentar e fugiu das polêmicas brevemente.

''Me disseram que não foi (pênalti). E no primeiro gol não foi falta. Mas já está feito. Eu não gosto muito de falar de arbitragem porque não se pode mudar nada depois da partida''.

Luka Modric é um dos possíveis ganhadores da Bola de Ouro, apesar de correr por fora nessa disputa. A campanha da Croácia na Rússia foi a sua melhor em toda a história.