Campeão com a França, Mbappé é eleito revelação da Copa do Mundo

Apenas um jogador com menos de 20 anos havia marcado um gol em uma final de Copa do Mundo: Pelé. Agora, ele terá que dividir o posto com o jovem atacante Kylian Mbappé, que deixou a sua marca na vitória da França por 4 a 2 sobre a Croácia. De quebra, ele foi eleito a revelação da competição.

Além disso, Mbappé agora é o terceiro jogador sub-20 a ser campeão do mundo atuando como titular. Assim, ele se junta ao uruguaio Rubén Morán, o italiano Giuseppe Bergomi e, claro, Pelé.

O rei do futebol, através das redes sociais, parabenizou o atacante francês pela conquista:

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B