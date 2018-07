Pogba celebra título mundial e exalta geração da França: “Estamos na história”

O astro da França, Paul Pogba, tem motivos de sobra para comemorar neste domingo (15). Contestado no início da Copa do Mundo, o meia fechou o torneio com uma atuação de gala, com a taça e, de quebra, um gol na decisão, lindo gol diga-se de passagem.

Ao término do jogo, ele brincou com os repórteres que o entrevistavam e deu fim a qualquer dúvida que poderiam ter sobre seu futebol: “Não sei o que dizer, não tenho as palavras. Vocês estão todos sorrindo. Estamos contentes todos juntos. Agora vocês ficaram orgulhosos”.

O camisa 6 era só alegria. Ele exaltou a conquista, a geração francesa, elogiou também os adversários da Croácia e ressaltou a diversidade étnica que a atual seleção tem, com jogadores de diversas culturas diferentes.

“Estamos na história. Uma final é para se ganhar. Estou contente, mas jogamos contra uma equipe realmente boa. Fizemos a França inteira vibrar. Aqui temos todas as cores”.

O craque comemorou mais, comentou a história que a taça da Copa carrega e demonstrou felicidade ao dizer que os Les Bleus escreveram sua parte: “É algo mágico. Este troféu é carregado de história. Também escrevemos nossa parte. É fantástico ser campeão do mundo”.