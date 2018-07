West Ham anuncia reforço do zagueiro Balbuena, ex-Corinthians

O West Ham enfim oficializou a contratação do zagueiro Fabian Balbuena, neste sábado (14). O clube inglês pagou o valor da multa rescisória e desembolsou 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões, na cotação atual) para tirar o paraguaio do Corinthians. O contrato assinado será de três anos.

Os Hammers enalteceram a carreira do zagueiro, tanto em clubes como em sua seleção, dizendo que seu sucesso no Corinthians e na seleção do Paraguai o credenciaram a testar suas habilidades na Premier League.

West Ham colocou em suas redes sociais: " The General is here" (Divulgação: West Ham)

Balbuena já havia se despedido da torcida corinthiana pelas redes sociais, na última sexta-feira. O zagueiro disse ser eternamente grato ao tempo que passou no Brasil e afirmou que “o sangue no olho é para sempre”, em alusão a música cantada pela torcida nos estádios.

Com a contratação de Balbuena, o West Ham chegou a seis reforços para essa temporada. Além do zagueiro foi confirmado os nomes do ex-Borussia Dortmund Yarmolenko, o meia Jack Whilshere – que chega sem custos do Arsenal –, o lateral-direito Ryan Fredericks, o goleiro Lukasz Fabianski e o zagueiro Issa Diop.

O nome de Felipe Anderson é dado como certo, mas ainda não foi oficializada sua contratação. O técnico Manuel Pellegrini será o comandante do clube inglês nessa temporada.