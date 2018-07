Com seis gols, Harry Kane leva a Chuteira de Ouro na Copa da Rússia

Harry Kane tem motivos para comemorar neste domingo (15), após o título da França com vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Ainda, que a Inglaterra tenha terminado na quarta colocação, o atacante encerrou como sua participação como artilheiro do Mundial de 2018 com seis gols. O único inglês a alcançar tal marca foi Gary Lineker, goleador máximo do Mundial de 1986, com os mesmos seis gols.

Para registro histórico, somente um atacante conseguiu ser artilheiro de uma Copa superando a barreira de seis tentos nas últimas 11 edições: Ronaldo Fenômeno, com oito gols em 2002. Antes dele, o último a conseguir o feito foi Grzegorz Lato, com sete gols, em 1974.

Foto: Divulgação/FIFA

Dois seis gols que Kane marcou, cinco foram nos dois jogos que disputou da fase de grupos (dois contra a Tunísia e três contra o Panamá). No mata-mata, só balançou as redes contra a Colômbia, logo nas oitavas de final, e em cobrança de pênalti. A Inglaterra acabou sentindo a falta dos gols do seu capitão e principal jogador.

"Tomara que ninguém consiga superar isso amanhã. Foi uma campanha fantástica, para mim, individualmente, mas para o time também. Claro que eu ficaria muito orgulhoso em conquistar esse prêmio (Cuteira de Ouro), mesmo sabendo que tenho muito a melhorar. Mas com o torneio encerrado, fico feliz com isso", disse o atacante do Tottenham e capitão da seleção antes da final.