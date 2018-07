Mbappé craque e Dalic melhor técnico: confira a Seleção VAVEL da Copa do Mundo

A Copa do Mundo da Rússia chegou ao seu fim e, com isso, a VAVEL Brasil consultou seus redatores e colaboradores para definir qual foi a Seleção da competição e os destaques individuais.

Com empates em algumas posições, o time titular foi formado no esquema 3-4-3 com: Pickford; Vida, Varane e Thiago Silva; Pavard, Kanté, Modric, Hazard, Mbappé; Harry Kane e Cavani.

Nas premiações individuais, a redação da VAVEL Brasil escolheu Pickford como Luva de Ouro, Mbappé como Bola de Ouro, Pavard como Revelação e Zlatko Dalic como melhor treinador.

Luva de ouro: Pickford

Jordan Pickford ganhou destaque em junho de 2017, quando o Everton pagou £ 30 milhões ao Sunderland por sua transferência, apostando em um investimento para o futuro. Mas antes disso, o goleiro passou por alguns clubes das divisões inferiores, emprestado pelos Black Cats.

Não há dúvida de que ele tinha que provar suas credenciais como o número um da Inglaterra, não simplesmente com suas defesas, mas cumprindo um papel vital nos planos de Southgate através de seu trabalho com a bola nos pés. As defesas de Pickford no Mundial da Rússia fizeram dele um dos principais candidatos a integrante do time da Copa do Mundo, e provaram que os ingleses estão bem servidos para os próximos anos.

Melhor jogador: Mbappé

Mbappé agora é o terceiro jogador sub-20 a ser campeão do mundo atuando como titular. Assim, ele se junta ao uruguaio Rubén Morán, o italiano Giuseppe Bergomi e, claro, Pelé. O rei do futebol, através das redes sociais, parabenizou o atacante francês pela conquista: "Bem-vindo ao clube", disse o Rei do Futebol.

Revelação: Pavard

O Francês que chegou ao mundial sendo o nome “desconhecido” no plantel comparado aos craques do time, foi um dos melhores jogadores da França na Copa. O jovem lateral francês foi um dos pontos mais positivos para a equipe montada por Didier Deschamps. Cresceu de produção ao longo dos jogos e ainda marcou um golaço diante da Argentina, ajudando os azuis a chegarem as quartas de final.

Melhor treinador: Zlatko Dalic

Dalic foi convidado para exercer a função no ano passado, às vésperas de um importantíssimo confronto válido pela última rodada das Eliminatórias para o Mundial, diante da Ucrânia, fora de casa. O recém-chegado ao menos pôde convocar sua seleção e acordar bases de contrato, mesmo assim, conseguiu o triunfo por 2 a 0 e encaminhou sua seleção para a repescagem da competição, onde garantiu a passagem para Rússia, diante da Grécia.

Após a histórica campanha, Zlatko Dalic e seus comandados são considerados heróis nacionais pela população croata atualmente. O futebol no país passa por diversos problemas de infraestrutura, fazendo com que a maioria dos jogadores tenha de sair do país para exercer a profissão em alto nível - apenas dois atletas da seleção atuam na Croácia. Após a derrota para a França, o treinador fez questão de deixar um recado para seus torcedores:

"Temos um slogan: pequeno país, mas grandes sonhos; Essa é uma boa mensagem para todos. Se trabalha duro tem bons jogadores, produz resultados, você tem que acreditar que é possível. Particularmente para países pequenos como Croácia ou Georgia, no seu caso. Temos que ter sonhos e ambições, e persegui-las. Você nunca deve parar de acreditar, de tentar, é a vida e temos que aceitar. Croácia jogou uma grande Copa, eu gostaria de agradecer todos os meus jogadores pelo que fizeram. Estou orgulhoso do meu time, dos meus jogadores e do meu país".