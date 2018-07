Uma nove era: o futuro do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo

Nos últimos nove anos, Cristiano Ronaldo foi a principal peça no elenco madridista. Pelo clube, o português bateu inúmeros recordes, conquistou títulos e entrou pra história.

Com a confirmação de sua ida à Juventus, uma série de especulações começaram a circular na imprensa mundial, entre elas, a contratação de um possível substituto para o craque.

Segundo a revista Sports Illustrated, os principais nomes, no radar do clube espanhol, são os de Neymar e Kylian Mbappé (ambos do PSG), e o do belga Eden Hazard (Chelsea).

Entre os três nomes, o mais comentado até então era o do brasileiro Neymar, que chegou ao PSG com status de maior negociação da história do futebol mundial.

Porém, ao contrário do que se imaginava, com saída de CR7, diminuíram-se as chances de transferência do brasileiro ao clube merengue, já que um dos fatores que atraíam o camisa 10 do Brasil, era a possibilidade de atuar ao lado de Ronaldo.

Recentemente, o jornal espanhol Marca realizou uma enquete com os torcedores do Real, para saber quem era o substituto favorito de Cristiano para a próxima temporada.

A pesquisa sugeriu os três nomes já citados pela Sports Illustrated, acrescentando também o artilheiro inglês Harry Kane, além da opção “outro”.

O resultado foi em favor do francês Kylian Mbappé, um dos principais nomes da Copa na Rússia.

Mbappé e Neymar em campo com a camisa do PSG (Divulgação/PSG)

Dos 51.809 votos computados, 54% preferiram o jovem de 19 anos, ou seja, cerca de 27,9 mil pessoas.

A distância entre o camisa 10 dos Les Bleus e seus "adversários", foi o que mais chamou atenção. Para se ter uma ideia, o segundo colocado na pesquisa foi Neymar, com apenas 15% da preferência.

O outro nome da lista, Eden Hazard, foi citado na última sexta-feira (13), pelo jornal britânico Daily Mail.

Segundo o jornal, o Real Madrid fará uma proposta de 170 milhões de euros pelo jogador do Chelsea, que disputou um ótimo Mundial com a camisa da Bélgica, sendo um dos destaques da competição.

Camisa 10 da Bélgica saiu ainda mais valorizado após a Copa da Rússia (Divulgação/Bélgica)

O clube inglês tem enfrentado dificuldades para renovar com o atleta, que recusou uma proposta de 17.6 milhões de euros anuais, cenário que pode facilitar sua saída.

Enquanto nenhum nome é confirmado, o novo treinador da equipe, Julen Lopetegui, terá que testar uma nova formação. Ao que tudo indica, Gareth Bale será o substituto imediato do craque lusitano.

Porém, com o dinheiro da venda, e as tantas especulações, espera-se que um novo reforço seja anunciado o quanto antes, marcando o início de uma nova era no clube.