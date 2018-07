Contratado em 2017, Vinícius Jr. veste camisa do Real Madrid pela primeira vez

Nessa segunda feira (16), parte do elenco do Real Madrid se apresentou na capital espanhola para realizar exames médicos e dar início o processo de pré-temporada. A grande novidade no elenco foi a presença do Vinícius Júnior.

Atletas que não estiveram no Mundial da Rússia, começam nessa semana a se apresentarem para a pré temporada com o novo comandante Julen Lopetegui. O ex-jogador do Flamengo se apresentou junto de estrelas como Gareth Bale e Karim Benzema para fazer exames de urina, além de avaliações oftalmológicas e biomecânicas.

Com a sua apresentação oficial marcada para a próxima quinta-feira (19), o jovem atacante foi visto pela primeira vez usando a camisa do clube merengue para fazer os exames. No final do mês, o Real Madrid embarca para os Estados Unidos onde vão participar de um torneio de pré temporada tendo sua estreia no dia 31 contra o Manchester United, e logo depois jogam contra a Juventus que recém contratou sua maior estrela, Cristiano Ronaldo.

Vinícius Júnior foi contratado em maio de 2017 quando tinha 16 anos por €45 milhões (R$164 milhões foram para os cofres do Flamengo). Com o contrato podendo entrar em vigor somente quando o atleta completasse 18 anos, Vinícius só pode se apresentar este ano, quando no dia 12 de julho completou a maior idade.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o Real ainda não pretende utilizar o jovem jogador, o clube pode ter planos de querer emprestar o atacante, assim como fez com Casemiro e até mesmo o meio-campista Lucas Silva, dois dos últimos brasileiros contratados pelos merengues.