Campeão mundial com a França, Pogba brinca após conquista: "Tomei banho com a taça"

Não houve nenhum jogador francês mais vibrante que Paul Pogba. Com um golaço diante da Croácia neste domingo (15). na final da Copa do Mundo, o meia do Manchester United mostrou ao mundo o que é capaz e foi um dos jogadores que mais chamaram a na França durante a competição.

Divertindo os jornalistas, o jogador dos Bleus chegou a responder em várias línguas, misturando francês, italiano, inglês e até italiano. Ao ser questionado sobre a sensação de ser campeão do mundo, ele brincou e afirmou ser um dos melhores momentos de sua vida.

"Estou muito feliz, esta noite será inesquecível pelo resto da minha vida. Sou campeão do mundo, sabe o que é isso? Eu tomei banho com a taça. Isso não é um sonho, é tudo real", disse o meia.

"Vou repetir tudo que posso falar em outras línguas e nem vou me importar. Estou orgulhoso e quero festejar com meus amigos, minha família, meus companheiros e com todo o povo francês, que neste momento está transbordando de felicidade", completou.

Em outro momento de descontração, Pogba foi perguntado sobre o argentino Lionel Messi. Ambos se enfrentaram nas oitavas de final, mas o francês levou a melhor, com uma vitória por 4 a 3 em um dos melhores jogos do torneio.

"O que tem o Messi? Não entendi o porque de questionar sobre ele. Mas tudo bem, respondo que eu tenho o mais profundo respeito pelo argentino. Ele é um craque", afirmou.

Ao analisar a partida contra a Vatreni pela final, o meia relembrou os primeiros momentos da seleção no Mundial e frisou que os Bleus foram melhores na partida.

"Acho que tudo o que vimos foi o resultado de um projeto que nós tínhamos desde o primeiro dia aqui na Rússia. Aquelas vitórias na fase de grupos e na fase mais difícil nos elevaram ainda mais. Hoje fomos a melhor equipe, jogamos por nós e por uma nação", finalizou.