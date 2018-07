Após deixar Fluminense, Luan Peres avalia trabalho no Club Brugge, da Bélgica

Luan Peres vinha sendo utilizado com frequência na equipe titular do Fluminense mas aceitou uma oferta do Club Brugge, da Bélgica. O defensor acertou sua saída do Flu no início de julho para ter sua primeira experiência no futebol internacional.

+ Acompanhe tudo sobre Futebol Internacional na VAVEL Brasil

Na Holanda realizando a pré-temporada, Luan avaliou seus primeiros dias no futebol europeu.

“Por ser a minha primeira experiência fora do Brasil a gente acaba ficando um pouco sem saber o que vai encontrar, mas aos poucos as coisas estão se ajeitando. Já estou me adaptando ao estilo de trabalho deles e conseguindo me comunicar com os demais jogadores”, revelou.

Prestes a completar 24 anos, o zagueiro espera poder aprender e crescer ainda mais atuando na Europa. “Tenho percebido que a obediência tática é um ponto crucial para eles. Estou procurando absorver ao máximo tudo que vem sendo trabalhado e espero que isso possa fazer com eu continue evoluindo cada vez mais”, destacou Luan.

Foto: Divulgação/Club Brugge

Com o ótimo desempenho da seleção belga na Copa do Mundo, Peres acredita que este será um fator importante para o desenvolvimento do futebol no país.

“Como estamos na Holanda, eu ainda não consegui medir a temperatura da torcida após a Copa, mas pelo que o pessoal do clube vem falando, acredito que o interesse pelo campeonato e pelos jogadores que atuam na Bélgica será cada vez maior”, finalizou.

Luan Peres já participou de três amistosos desde chegou ao novo clube. O primeiro, contra o Steaua Bucareste, terminou empatado pelo placar de 1×1. Na sequência, duas vitórias por 3×1 contra a seleção dos Emirados Árabes e o Hapoel Haifa, de Israel. A estreia oficial será no próximo dia 22, contra o Standard de Liége, pela Supercopa da Bélgica.