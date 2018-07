Málaga oficializa contratação do ponta Renato Santos, ex-Boavista de Portugal

Google Plus

Mais uma contratação! O Málaga anunciou na tarde desta terça-feira (17) o seu segundo reforço para temporada 2018/19. Trata-se do ponta direita Renato Santos, ex-Boavista de Portugal.

O atleta assinou contrato válido até a temporada 2020/21, de três temporadas. Jogador da base do Estarreja e formado no Sporting, o português terá sua primeira experiência fora do seu país.

Ele jogou em tradicionais clubes portugueses, como Rio Ave e Moreirense, antes de atuar pelo Boavista, onde marcou 11 gols em 92 atuações.

O luso de 26 anos será apresentado na próxima quarta-feira (18), às 6h30 (horário de Brasília), no estádio La Rosaleda, onde também concederá entrevista de imprensa aos repórteres presentes.