Após quatro anos no Manchester United, Daley Blind acerta retorno ao Ajax

Depois de quatro anos no Manchester United, Daley Blind está de volta ao clube onde foi revelado, o Ajax. A transferência aconteceu nesta terça-feira (17) após os clubes entrarem em acordo pelo valor de € 16 milhões.

A volta do jogador foi informada em um comunicado publicado no próprio site oficial do clube holandês. O site dizia que o valor de 16 milhões negociados com o Manchester United pode aumentar caso o atleta cumpra determinados objetivos, podendo chegar até os € 20 milhões.

“Sinto-me orgulhoso por ter feito parte da família do Manchester United. Ter jogado no melhor clube do mundo representa muito para mim. Vou ter saudades do ‘teatro dos sonhos’ [nome como é conhecido o estádio do Manchester United], mas está na hora de voltar para casa”, disse Blind.

O holandês disputou apenas 17 jogos sob comando do último técnico, José Mourinho, e foi pouco utilizado no clube. Apesar disso, após quatro temporadas Blind conquistou três títulos pelo clube: uma liga Europa, uma Supertaça Inglesa e uma taça de Inglaterra.