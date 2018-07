Com presença de Ronaldo e de torcedores, Vinícius Jr. é apresentado no Real Madrid

Nessa sexta feira (20), o Real Madrid apresentou mais um jogador que fará parte de seu elenco. Vinicius Junior, o ex jogador do Flamengo foi anunciado no Santiago Bernabéu com a presença do presidente Florentino Pérez e do Ronaldo 'Fenômeno'.

Na coletiva de imprensa, o jovem atacante diz está realizando um sonho em atuar em um clube tão grande como o Real, e essa é a melhor oportunidade que um jogador de futebol poderia ter.

"Eu vou me esforçar para mostrar que eu mereço essa oportunidade. Quero agradecer. É o maior de todos. Somos Real Madrid e sempre queremos mais. Embora saiba que a adaptação não será fácil, demostrarei que estou pronto para jogar. Agradeço ao presidente Florentino Pérez e aos dirigentes do clube por confiarem no meu futebol", disse o jogador.

Após a coletiva, o jogador foi a campo, onde se apresentou à torcida e fez as tradicionais embaixadinhas que já é de praxe nas apresentações de reforços nos Blancos.

O presidente elogiou bastante Vinicius por ser tão jovem e apresentar um futebol tão maduro. Além de declarar que o jovem jogador é uma das grandes esperanças do futebol brasileiro e mundial com bases em suas atuações pelo Flamengo.

Com o valor de R$164 milhões, o Vinicius Júnior teve sua ida ao clube adiantada depois de ter feito 18 anos, tendo a possibilidade de ser emprestado, o jogador espera poder continuar dentro do clube para mostrar seu potencial.