Fiorentina anuncia contratação de meia dinamarquês Christian Nørgaard

Buscando reforçar o meio-campo, a Fiorentina anunciou nesta quinta-feira (19) uma nova contratação para o setor: Christian Nørgaard. O dinamarquês de 24 anos chegará em Florença nos próximos dias para realizar exames médicos e se apresentar ao novo clube.

A Viola teve que desembolsar uma quantia de cerca de 3,5 milhões de euros para contar com o meia que se destacou no Brøndby IF, da Dinamarca. Segundo apuração de sites italianos, o compromisso de Nørgaard será válido até junho de 2022 com os italianos.

Na última temporada, Nørgaard disputou 27 partidas e marcou dois gols com a camisa do clube de sua terra natal. Revelado pelo Lyngby BK, ele também coleciona uma passagem pelo Hamburgo, onde esteve na temporada 2012-2013, mas atuou apenas no time B.

Ele também coleciona passagens pela seleções de base da Dinamarca, onde passou por todas as categorias. Ao todo, pelo Sub-21, foram 21 jogos e 1 gol marcado. Nørgaard é o quarto reforço da Viola, após as contratações do goleiro Alban Lafont, ex-Toulouse, e os zagueiros Federico Ceccherini, ex-Crotone e Dávid Hancko, ex-Zilina, já foram anunciados.