Málaga anuncia goleiro marroquino Munir Mohand como mais um reforço para temporada

Durante esta semana, o Málaga vem anunciando novos jogadores para enfrentar a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Nesta sexta feira (20), o clube anunciou mais uma contratação para a temporada 2018/19. Dessa vez é a vez do goleiro Munir Mohand Mohamedi de ser anunciado pelo clube.

Atuando com o seu país Marrocos nessa Copa do Mundo da Rússia, o goleiro titular nas três partidas, que estava no CD Numancia, clube também espanhol, assinou com o clube por quatro temporadas com contrato de 400 mil euros, o jogador se torna a terceira contratação do clube para o seu projeto de restauração para a segunda divisão.

"Eu venho com entusiasmo para trabalhar e ajudar, meu objetivo é trabalhar e fazê-lo com o maior entusiasmo. Foi muito fácil vir aqui, sempre tive muito carinho pela proximidade, sempre quis vir para cá jogar, quando soube do interesse que não conseguia para de pensar nisso", afirmou o goleiro.

Perdendo o espaço no seu clube anterior, o goleiro mostrou disposição e determinação para defender a camisa branca e azul pelos próximos quatro anos. Munir espera ajudar o Málaga em sua campanha para retornar a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Mostrando foco, o goleiro disse que preferia não se promover muito, pois prefere que os torcedores tirem as suas próprias conclusões em relação as suas atuações.

"Eu não gosto de me qualificar, o que eu garanto é que vou me esforçar muito e todos poderão analisar minhas performances da forma que quiserem".