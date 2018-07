Barcelona acerta ida do lateral brasileiro Douglas para a Turquia

Nessa segunda feira (23), o Barcelona anunciou o empréstimo do lateral direito brasileiro Douglas para jogar uma temporada no Sivasspor da Turquia.

O jogador brasileiro foi reconhecido quando jogava pelo Goiás, depois disso com sua passagem pelo São Paulo em 2014, chamou a atenção do clube catalão para realizar sua transição para a Espanha por 4 milhões de euros.

Mas desde de que chegou ao Barcelona, Douglas foi tendo muita dificuldade de se destacar no elenco e com isso, nunca conseguiu uma grande chance tendo somente 8 partidas oficiais com a camisa do time catalão. Desde de então, o clube tem buscado empresta-lo para times de menor porte mas sempre lutou contra a vontade do jogador de continuar no Barça.

Na temporada de 2016/17, foi emprestado para o Sporting Gijón, time espanhol, onde ficou durante um ano jogou 20 partidas e pode marcar três gols. E na última temporada estava no Benfica, time português, onde atuou somente em 10 partidas.

Douglas chega na Turquia com um empréstimo de uma temporada, e exatamente no mês de julho de 2019, onde sua contrato na Turquia acaba, seu contrato com o Barcelona termina.