Barcelona dá chapeu na Roma e anuncia atacante Malcom, ex-Bordeaux

Chapéu? Para muitos sim. O Barcelona oficializou a contratação do atacante Malcom, ex-Bordeaux, na tarde desta terça-feira (24). O clube francês tinha um acordo com a Roma, da Itália, mas os catalães entraram na negociação e acertaram com o jogador.

O atleta, revelado pelo Corinthians, custará € 41 milhões aos cofres da equipe espanhola, mais um milhão de euros em variáveis. Ele assina contrato até 2023, por cinco temporada. Ele fará exames nesta quarta-feira (25) e viaja com o elenco para pré-temporada nos Estados Unidos.

Pelo Corinthians, Malcom foi campeão brasileiro em 2015 ao lado do técnico Tite. O jogador foi ao Bordeaux com apenas 18 anos e se destacou, chamando atenção de grandes clubes como a Roma, equipe com qual tinha acordo verbal até surgir a proposta do Barça.

Com o time da França fez 96 jogos, marcou 23 gols e deu 13 assistências. O jovem ponta tem participações também nas categorias de base da seleção brasileira, onde foi vice-campeão do mundo sub-20, em 2015. Ele chega para disputar posição com nomes como Dembélé e Phillippe Coutinho.