Assediado por times da Premier League, Willian José tem saída descartada pela Real Sociedad

O mercado europeu está de olho em Willian José. Com boas temporadas pelo Real Sociedad, o jogador chamou atenção de times da terra da rainha: Newcastle e Fulham. Porém, La Real descartou qualquer tipo de negociação.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o clube londrino fez uma proposta de 26 milhões de euros (em torno de R$ 128 milhões) para ter o brasileiro. Já os The Magpies, ofereceu 35 milhões (R$ 152 milhões) para tentar contratá-lo. O empresário do atleta, Nick Arcuri, destacou ao Globoesporte.com que a equipe espanhola só tem interesse em vender o camisa 12 por uma grande oferta.

"É um atleta já consolidado na Europa, indo para sua sexta temporada. De proposta oficial tivemos o Newcastle, mas a Real Sociedad não aceitou. Agora, nesta semana, tivemos essa do Fulham, já negada também. As duas já foram recusadas, pois o clube não tem interesse em vender o jogador, desde que seja uma oferta muito vantajosa para o clube e para o atleta", revelou.

Convocado por Tite antes da Copa do Mundo, atacante renovou sua estadia no time basco até 2022, contudo, a Real Sociedad pretende ampliar novamente o compromisso. Pela Erreala, disputou 74 jogos, 34 gols e nove assistências.

Willian José começou sua carreira no Grêmio Barueri em 2009. Em 2011, foi negociado com o Deportivo Maldonado, do Uruguai, que o emprestou para São Paulo, Grêmio, Santos, Real Madrid e Las Palmas. Em 2016, assinou com o atual time.