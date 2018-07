Roma anuncia acerto com Malcom, mas Barcelona tenta atravessar acordo

Para quem achava que já tinha visto de tudo no futebol, a situação de Malcom na janela de transferências provou ao contrário. Bordeaux e Roma anunciaram nesta terça-feira (23) que chegaram a um acordo pela transferência do atacante para a Itália. Entretanto, a negociação travou após a chegada de um concorrente: Barcelona.

Horas depois do anúncio feito pelo clube italiano, a emissora Sky Sports noticiou que os espanhóis decidiram entrar na disputa pelo brasileiro. Sabendo da proposta do Barcelona, o time francês, detentor dos direitos do jogador de 21 anos, decidiu suspender as tratativas anunciadas com a Giallorossi.

De acordo com jornais italianos, Malcom já estava no aeroporto da cidade de Bordeaux quando soube do cancelamento da viagem. Na Itália, torcedores da Roma aguardavam o atacante, que tinha sua chegada marcada para esta noite. A situação fica ainda mais bizarra ao saber que a mãe de Malcom está viajando em direção a capital italiana, mesmo sem o filho.

Para fechar com o jogador revelado pelo Corinthians, a Roma teria desembolsado cerca de 35 milhões de euros e acordado um contrato por cinco temporadas. Tanto franceses quanto italianos já haviam confirmado a negociação por meio de suas redes sociais. Devido ao imbróglio, resta aguardar o pronunciamento de ambos os clubes.