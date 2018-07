Sevilla anuncia contratação do zagueiro Sergi Gómez por quatro temporadas

Nesta quarta feira (25), o Sevilla confirma a contratação do jogador Sergi Gómez, agora ex Celta de Vigo. O quarto reforço a chegar ao clube, assinou um contrato de quatro temporadas.

Formado pelas categorias de base do Barcelona, Sergi chegou ao elenco principal do Barça, na época comandada por Pep Guardiola com apenas 18 anos. Participou da preparação de pré temporada com o elenco principal. Com apenas 22 anos, fechou seu clico com o clube catalão e foi fechar contrato com Celta onde ficou durante esses quatro anos.

Nesta quarta de manhã, o jogador não participou mais das atividades do Celta comandada por Antonio Mohamed, o mesmo viajou para Sevilla na noite de terça para assinar o contrato. Após uma tentativa de expandir seu contrato com o Celta de Vigo, o jogador e o clube não conseguiram entrar em um acordo, então o jogador preferiu se transferir para um clube de sua preferência que havia mostrado interesse, no caso o Sevilla.

Em suas redes sociais, o ex clube de Sergi agradeceu pelos servições prestados pelo defensor durante esses quatro anos de clube, desejando sorte na sua nova trajetória.

"Sua dedicação, profissionalismo e comprometimento durante suas quatro temporadas na equipe celeste e lhe desejar sucesso em sua nova etapa profissional", disse o ex clube Celta.

Em seu contrato com o Sevilla, o zagueiro chegou por aproximadamente 5 milhões de euros (cerca de 21,6 milhões de reais). Mas o Celta de Vigo possui cerca de 10% de lucro em uma futura negociação do jogador.