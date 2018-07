Ajax bate Sturm Graz e abre vantagem na segunda fase qualificatória da Champions

Nesta quarta-feira (25), Ajax e Sturm Graz se enfrentaram pelo jogo de ida da segunda pré-eliminatória da Uefa Champions League. Com gols de Ziyech e Schone, os holandeses levaram a melhor na Arena Amsterdam e saíram com uma vitória por 2 a 0 sobre os austríacos.

Os Blackies agora terão de reverter o placar agregado na Áustria. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (1), ás 15h30, na Liebenauer Arena.

Ajax confirma favoritismo e sai na frente

Priorizando a posse de bola, o time holandês conseguiu executar bem sua proposta no primeiro tempo. Foi assim que conseguiram abrir o placar, já aos 13 minutos. Após longa troca de passes, Mazraoui tocou para Ziyech, que deu um lindo corte no marcador e bateu de fora da área, contando com uma ajuda do goleiro para fazer o primeiro.

Os austríacos tentaram reverter a situação e se aproveitaram da falha na recomposição da defesa holandesa. Aos 20, Grozurek levantou e Lackner, no meio de dois zagueiros, cabeceou por cima da trave. Três minutos depois veio a resposta do Ajax. Huntelaar recebeu lindo passe de Eiting e chutou na trave.

Com o relógio batendo os 30 minutos, outra chance boa da equipe de Erik Ten Hag. Huntelaar achou David Neres dentro da área e deixou na boa para ampliar. Porém, o brasileiro pegou mal e desperdiçou o ataque. Aos 37, Filipe Ferreira recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro. Eze furou e a bola ficou para Goruzek mandar por cima.

Segundo tempo é marcado por estreias

O panorama dos primeiros 45 minutos não mudou em nada na etapa complementar. Com apenas dois minutos, Ziyech cruzou e Huntelaar cabeceou para boa defesa de Siebenhandl. E o goleiro austríaco voltou a aparecer logo em seguida.

Neres foi derrubado na área pelo zagueiro Avlonitis aos 57. Lasse Schone foi para a cobrança e bateu de pé direito, mas Siebenhand foi buscar. Mas não deu tempo para comemorar. No rebote, o volante dinamarquês fez 2 a 0 para a infelicidade dos austríacos.

Dois gols a frente e sem sustos vindo do Sturm Graz, o técnico Erik Ten Hag decidiu promover duas estreias no Ajax. Autor do segundo gol, Schone saiu para a entrada de Dusan Tadic. O sérvio, que chegou do Southampton, retorna ao futebol holandês após três temporadas na Inglaterra. Depois foi a vez de Blind entrar no lugar de Eiting e fazer sua reestreia com a camisa dos Godenzonens.

O Sturm Graz ainda tentou um último desconto no final, com o bósnio Zulj batendo de fora da área, mas o chute foi alto demais. Já nos últimos minutos, os holandeses decidiram colocar mais um estreante em campo. Huntelaar saiu para a entrada do garoto Sierhuis, de 20 anos. Foi o último lance do jogo, que terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 0.