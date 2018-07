Ainda sem Cristiano Ronaldo, Juventus derrota Bayern de Munique pela Champions Cup

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, a Juventus conseguiu uma bela vitória diante do Bayern, por 2 a 0. Um deles com falha do goleiro Ulreich. Com gols do artilheiro Favilli, podemos dizer que foi o homem da noite, mesmo podendo marcar três vezes. Mas o Bayern foi superior, mesmo a estreia do técnico Niko Kovac não sendo tão boa.

Com mais posse de bola (69%), conseguiram criar mais jogadas, mas não conseguiram passar do sistema defensivo italiano. O primeiro tempo foi com muita pressão. Mesmo com o artilheiro em campo, o Bayern conseguiu ir à frente, mas não teve muita sorte com o Favilli.

Já no segundo tempo, o Bayern perdeu chances claras, mas evitou a saída de mais gols. Sendo assim, a Juve ocupa a 2° posição na tabela com três pontos, e o Bayern na 3° posição, também com três pontos.

O astro Cristiano, só deve se apresentar no final do mês por conta das férias. Mesmo assim, a Juve sai na frente com uma gloriosa vitória pela pré-temporada, no estádio Lincoln Financial Field, localizado em Filadélfia, onde foi o palco desse grande amistoso.

E falando sobre reforço, o jogador Miralem Pjanic já está destacado pelo Josep Guardiola, técnico do Manchester City. Mesmo elogiando o Pjanic, o técnico quer contratá-lo, e ainda está sendo bastante especulado pelo Barcelona.

O próximo jogo da Juventus será neste sábado (28) contra o Benfica, pela Copa dos Campões Internacionais, no estádio Red Bull Arena, às 14h05. Já o Bayern de Munique irá enfrentar também neste sábado, o Manchester City. O jogo será no estádio Hard Rock Stadium às 20h05.