Sevilla atropela Újpest e abre grande vantagem pela fase classificatória da Europa League

Nesta quinta (26), o Sevilla fez a primeira das duas paridas contra o Újpest da Hungria pela Liga Europa. Em um jogo de domínio total do time espanhol, o Sevilla venceu o jogo em um ótimo placar de 4 a 0 e vai com um excelente vantagem para a próxima partida.

Tendo seu primeiro realizado somente com sete minutos de jogo nos pés de Jesús Navas, em uma ótima jogada articulada por Roque Mesa onde deu um belo passe para que o atacante pudesse marcar para o time espanhol.

Com o Sevilla tendo o controle da partida, aos 31 do primeiro tempo, em uma dura falta, o jogador do Újpest, Pauljevic foi expulso depois de ter cometido uma falta dentro da área. Com isso, ajudou para que o Sevilla ampliasse o placar nos com Ben Yedder de penâlti.

Com seu sistema defensivo tendo problemas, o time da Hungria resolveu fazer uma subustituição, colocando o Balázs no ligar do Nagy. No final da primeira parcial, com os acréscimos do juiz, o time espanhol marcou mais uma vez com Pablo Sarabia e saindo para o intervalo de jogo com uma bela vantagem em cima do seu adversário.

No segundo tempo, o Sevilla como já ditava o ritmo da partida, tirou o autor do primeiro gol Jesús Navas para colocar o Corchia aos 58 minutos de partida. Logo após aos 64, o Újpest fez sua segunda alteração botando o Horj no lugar do Zsótér. Indo para a parte final da partida, o time espanhol faz todas as suas alterações botando García e Lasso nos lugares de Pablo Saraiba e Arana.

Com a partida já decidida na primeira parcial, o Sevilla fez um jogo onde procurou se defender e jogar nos erros do adversário, esperando uma oportunidade de contra ataque.

E nos minutos finais do jogo o meia Franco Vázquez marca aos 93 minutos de jogo fazendo o Sevilla abrir quatro a zero e ir para o jogo de semana que vem com uma ótima vantagem de jogar somente por um empate e tendo que fazer o adversário fazer quatro gols para empatar ou fazer 5 para avançar de fase.