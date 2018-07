Após goleada do Sevilla, Jesús Navas pondera: "Devemos ir lá com a mesma atitude e seriedade"

Diante de 30 mil torcedores, o Sevilla não tomou conhecimento e goleou o Újpest, por 4 a 0, na tarde desta quinta-feira (26), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela estreia da primeira rodada da segunda fase eliminatória da UEFA Europa League.

Os jogadores do Hispalenses estão radiantes com a vantagem no placar. O franco-tunisino, Wisam Ben Yedder, foi o autor do segundo tendo. Para ele, a equipe de Andaluzia foi superior sem

menosprezar os Roxos.

"Jogamos bem, fomos superiores e respeitamos o rival. Foi a melhor maneira de lutar pela classificação da Europa League. Agora há um segundo jogo e vamos pressionar ", expressou.

O meia-atacante Pablo Sarabia, gostou do que o Sevilla apresentou em campo. Porém, destacou que o time precisa melhora e adquirir uma identidade.

"Eu acho que fizemos um monte de coisas positivas. Temos que ficar com elas e continuar realizando nos próximos jogos. Há coisas para melhorar. Em adição, a equipe está tomando medidas para assimilar o sistema que promove Pablo Machin. Ele possui uma ideia muito específica e queremos é a identidade. Estamos prontos para desenvolver o melhor jogo possível", explicou.

Já Jesús Navas, estreou como um motor de arranque, mesmo sem ter jogado os amistosos. Neste período, o camisa 16 aproveitou para recuperar completamente de uma lesão, no qual, descreveu como um momento difícil. Dono de um dos quatro gols, mencionou que um empate basta, contudo, os Rojiblancos precisam manter a mesma postura.

"Eu tive um momento ruim. A recuperação foi muito longa e complicada, mas o importante é que eu tenha dado tudo durante o verão, trabalhando sozinho por muito tempo, para voltar o mais rápido possível. Estou muito feliz por ter ajudado a equipe. Nós temos que continuar, o importante era contribuir e nós fizemos isso. Fizemos um jogo sério, marcamos logo e agora devemos ir lá com a mesma atitude e seriedade", concluiu.

A segunda etapa da fase eliminatória da UEFA Europa League, será disputada na próxima quinta-feira (2). O Újpest recebe o Sevilla, no Estádio Ferenc Szusza, na Hungria.