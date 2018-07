Lucas brilha e Tottenham goleia Roma em estreia das equipes na Champions Cup

Goleada! O Tottenham estreou na pré-temporada europeia com placar elástico diante da Roma pela Champions Cup, torneio amistoso que acontece nos Estados Unidos. Ainda sem alguns de seus principais astros, os Spurs venceram por 4 a 1. Lucas e Llorente marcaram duas vezes cada um, enquanto Schick descontou para os romanos.

O jogo não foi econômico em gols, mas todos aconteceram na etapa inicial. Aos dois minutos, Schick recebeu na área, girou em cima da marcação e finalizou cruzado, no cantinho de Vorm, para abrir o placar.

Não demorou muito para o empate acontecer. Sissoko roubou bola e serviu Amos. O meia finalizou prensado, mas no alto, Fernando Llorente ganhou de Manolas e colocou no fundo das redes do goleiro Mirante.

A virada aconteceu no minuto 17. Após levantamento de Walker-Peters, Lucas Moura encheu o pé de primeira, mas o camisa 83 italiano espalmou. No rebote, Llorente, substituindo Harry Kane, colocou mais uma vez para o fundo do barbante.

Dez minutos mais tarde, foi a vez do Brasil encantar Londres. Lucas Moura fez seu primeiro gol na pré-temporada. Após cruzamento da direita de Aurier, o camisa 27 se antecipou à zaga e cabeceou no cantinho, sem chances para o arqueiro giallorrossi, para fazer o terceiro gol dos Lilywhites.

No finalzinho do primeiro tempo, o golpe de misericórdia. Após bate rebate na grande área, a bola se ofereceu para Lucas, que driblou Manolas com facilidade e bateu rasteiro, cruzado, no canto de Mirante, para fazer o quarto tento dos Spurs e dar números finais ao duelo.

Já no segundo tempo, menos emoção, pouca intensidade, talvez pelo alto número de substituições que ocorreram, e nada de gols no Qualcomm Stadium, em San Diego, no Estados Unidos.

Com o resultado, o time londrino ocupa a terceira colocação (3ª) da Champions Cup, enquanto a Roma é a lanternina. Ambas as equipes só jogaram uma vez. Alguns times, como o Borussia Dortmund, já fizeram três partidas.

As equipes voltam a campo contra o Barcelona. O Tottenham no domingo (29), 00h05, no estádio Rose Bowl. A Roma na terça-feira (31), no AT&T Stadium, às 23h05. Ambas as partidas válidas pela segunda rodada, para ingleses e italianos, da Copa dos Campeões.