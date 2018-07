Sonho realizado! Werder Bremen contrata meia Davy Klaassen, ex-Everton

Nesta sexta-feira (27), o Werder Bremen anunciou a contratação do meia holandês Davy Klaassen, do Everton, da Inglaterra. O jogador de 25 anos tentará preencher a lacuna deixada por Thomas Delaney, que se juntou ao Borussia Dortmund em junho. O tempo de vínculo não foi informado pela equipe Alviverde.

Klaassen começou a carreira profissional no Ajax. Quando tinha 18 anos, subiu para equipe principal, em 2011. Pelo Filhos dos Deuses, fez 155 jogos, marcando 55 gols. Além disso, foi vice-campeão da UEFA Europa League de 2017. No mesmo anos, se transferiu para o Everton por 27 milhões de euros (equivalente a 117 mil reais), porém, foi pouco aproveitado e entrou em campo 14 vezes ao longo da temporada 2017/18.

Contratado por 15 milhões de euros (equivalente a 65 mil reais), o diretor esportivo Frank Baumann, confessou que o jogador é um sonho antigo do Werder.

"Após a saída de Delaney, Davy foi nosso substituto de sonho.Estamos felizes por ter encontrado exatamente o jogador que procurávamos. Ele nos traz muita qualidade, talento e muita experiência em uma idade relativamente jovem. É um jogador que vai ajudar a nossa equipe desde o primeiro dia", falou.

O técnico Florian Kohlfeldt e um pequeno grupo de dirigentes do clube viajaram até Manchester para tratar pessoalmente da transferência. Todavia, o comandante alemão destacou que o atleta tem muto a agregar ao time.

“Tornamos as metas do nosso clube muito claras para ele: o que queremos alcançar, como queremos jogar. Davy é um jogador criativo, atlético e agressivo, capaz de controlar o ritmo do jogo. Ele será um ponto principal da nossa equipe", afirmou.

Animado por jogar no time do norte da Alemanha, Klaassen explicou que a razão de ter escolhido o Werder Bremen foi a atitude de Kohfeldt: "Os fatores mais importantes por trás da minha decisão foram a ambição do clube e a maneira como o técnico quer que a equipe jogue. Falei com Florian Kohfeldt em Manchester e ele estava tão entusiasmado com os objetivos do clube. Ele explicou como quer que o time jogue e qual o papel que eu vou jogar nisso. Essa é a razão pela qual eu queria me juntar ao Werder", revelou.

O meia ainda mencionou que espera ajudar o time na Bundesliga, no qual terminou na 11ª posição e que almeja deixar o estilo de jogo mais atrativo.

"Queremos melhorar a posição do campeonato do ano passado. Simplesmente, queremos jogar futebol melhor, atraente e atacante. E ganhar, claro", frisou.