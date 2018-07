Vinicius Junior é inscrito nos juniores do Real Madrid para temporada 2018-19

Nessa sexta feira (27), a Federação Espanhola divulgou a notícia de que uma das contratações do Real Madrid para a temporada, Vinicius Junior, está relacionado para atuar no Juvenil A, espécie da categoria de juniores aqui no Brasil.

Tendo somente 18 anos, o clube merengue resolveu tomar essa decisão para que o jogador consiga se adaptar com a forma do futebol europeu, e por ainda estar novo por utilizá-lo em competições sub-19 como por exemplo, a UEFA Youth League, a Liga dos Campeões cara o time juvenil já que Vinicius tem idade para isso.

Como o Real Madrid deve se preocupar com a regularização de alguns jogares estrangeiros que poderão ser melhor aproveitados no elenco profissional, isso também foi uma estratégia para que o jovem atacante não ocupasse o espaço desse jogares.

Mesmo estando inscrito nos juniores, Vinicius poderá atuar pelo elenco profissional e pelo Real Madrid Castilla, espécie de time B do clube que joga na terceira divisão do Campeonato Espanhol. Ainda não tendo seu número da camisa definido, tem a possibilidade de Vinicius escolher entre nos números 26 ao 29.

Já que para atuar no elenco profissional, a numeração pedida pelos campeonatos é até no número 25, Vinicius deve escolher entre 4 números para colocar em sua camisa. Mas independente de sua numeração, poderá ser relacionado para atuar em jogos do profissional e do time B, já que sua presença nessas possíveis partidas serão consideradas como uma promoção dos juniores.