Fulham anuncia oficialmente chegada do atacante André Schürrle, ex-Borussia Dortmund

Schürrle é o novo reforço do Fulham. O atacante de 27 anos chega por um contrato de empréstimo com o Borussia Dortmund. Terá duração de dois anos. O jogador já foi apresentado em Craven Cottage e vestirá o número 14 na sua camiseta.

Schürrle também já deu as primeiras declarações como novo jogador dos Whites: “Eu estou muito feliz em estar aqui, mal posso esperar para jogar. O Fulham foi o primeiro clube a demonstrar interesse em mim. Apreciei bastante isso e foi uma das razões pelas quais quis vir para cá”.

Para FulhamTV, o jogador falou sobre suas características e o desejo de ajudar a equipe: “Eu amo ter a posse de bola, atacar e correr, isso pode ser perfeito. Terei que brigar pelo meu espaço e mostrar minha qualidade para ser um atleta que realmente ajude o time”.

O jogador estava presente no elenco da seleção alemã que conquistou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E essa não é sua primeira passagem pelo futebol inglês, o atacante defendeu o Chelsea nas temporadas de 2013/14 e 2014/15, quando retornou ao futebol alemão. Na última temporada o atacante estava jogando pelo Borussia Dortmund.