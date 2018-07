Claudio Pizarro anuncia retorno ao Werder Bremen aos 39 anos

Neste domingo (29), o CEO do Werder Bremen, Frank Baumann anunciou o retorno do atacante peruano Claudio Pizarro, que estava no Koln. Em entrevista ao site do clube, o diretor o explicou o retorno do jogador:

"Estivemos em contato com Claudio nas últimas semanas, nós expressamos o desejo de que ele terminasse sua carreira aqui em Bremen, no Weser Stadium e, então, decidimos iniciar mais uma temporada com ele", afirmou.

Segundo o treinador Florian Kohfeldt, Pizarro terá uma participação maior além das quatro linhas, já que também foi contratado para auxiliar o desenvolvimento técnico e mental dos jovens para essa temporada.

"Claudio sabe que ele também está aqui para incentivar nossos jovens jogadores e ajudar a levá-los para o próximo nível. Ele sabe que não será necessariamente um titular, mas terá um efeito no vestiário e se sairá bem com sua energia extremamente positiva, sua convicção e sua fome de sucesso", assegurou o técnico.

Ao final da entrevista, o atacante de 39 anos demonstrou euforia com o retorno ao clube de Bremen e projeta uma temporada de sucesso daqui pra frente.

"Estou muito feliz por mais uma vez ter a chance de me juntar à equipe para terminar minha carreira no clube, que me lançou na Europa. Ansioso para compartilhar minha experiência, mas não quero esconder que estou voltando para marcar gols também. Estou convencido de que juntos estaremos jogando uma temporada forte", disse o peruano.

Maior artilheiro estrangeiro da história da Bundesliga, anotando 269 gols, Pizarro chega com moral a cidade, com o objetivo de repetir sua trajetória vitoriosa no clube alemão.