Na luta contra o machismo, Boca Juniors usa time feminino para lançar novo uniforme

O Boca Juniors levantou a bandeira a favor da igualdade de gêneros e a luta contra o machismo, e colocou seu time feminino para fazer o lançamento do novo uniforme do clube.

O lançamento dos equipamentos ocorreu há duas semanas, mas as fotos só foram divulgadas agora.

As jogadoras que participaram da divulgação do novo uniforne foram Camila Gómez e Ruth Bravo ao lado dos jogadores da base masculina, Alexander Fernández e Maximiliano Rolón. Apesar da bela iniciativa do Boca Juniors, na temporada passada as jogadoras já haviam pedido para participarem do lançamento, porém, a direção do clube negou.

Foto: Divulgação/Boca Juniors

Em abril deste ano, a Argentina sofreu com uma grande polêmica. Na divulgação do novo uniforme para a Copa do Mundo foi realizado usando uma modelo fotográfica, passando uma imagem de objetificação. As jogadores da seleção argentina feminina de futebol repudiaram a ação.

Esperamos que a campanha do Boca Juniors seja utilizada como exemplo para a inclusão das mulheres cada vez mais no mundo machista do futebol.