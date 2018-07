Lokomotiv Moscou anuncia contratação de Benedikt Höwedes, ex-Schalke 04

O alemão Benedikt Höwedes assinou contrato válido por quatro anos nesta terça-feira (31) com o Lokomotiv Moscou. Segundo o Bild, o valor da transferência foi de 5 milhões de euros, mas nenhum dos times informaram sobre o dinheiro. O zagueiro atuou pelo Schalke 04 desde as categorias de base, além de uma breve passagem pela Juventus durante a temporada passada, mas sem chamar muita atenção. Ele vestirá a camisa de número 5.

O jogador chegou ao clube alemão em 2001 para integrar a equipe de juniores. Em 2006, cinco anos depois, entrou para o sub-19 e ajudou a conquistar o título do campeonato alemão da categoria. No mesmo ano, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o time. Em 2011, conquistou o título da Copa da Alemanha e tornou-se um ídolo para torcedores dos azuis reais, com 240 jogos na Bundesliga e 12 gols, 27 aparições na Pokal e 5 gols, e 66 partidas por competições europeias. Foi capitão do Schalke durante esse período, até 2017.

Neste mesmo ano, Howedes se transferiu para a Juventus através de um empréstimo, no entanto, sofreu com muitas lesões durante esse período e teve uma média de 3 jogos no ano e um gol. Ele também foi campeão mundial com a Seleção Alemã em 2014, sendo o único jogador a participar de todas as partidas da Copa do Mundo.

O diretor geral do Lokomotiv, Ilya Gerkus, mostrou-se satisfeito e ansioso pela presença do jogador no time russo. "Nós estamos animados de receber Benedikt para nossa família! A presença de tais jogadores no nosso time faz o nosso time mais forte. Ele costumava ganhar, nós vamos deixá-lo fazer isso aqui no Lokomotiv" , afirmou o profissional.

O Schalke postou nas redes sociais um vídeo e texto em forma de agradecimento ao jogador."Tudo o que nos resta dizer é 'obrigada', 'boa sorte' e 'adeus', Benedikt Höwedes!" escreveu o clube.

A estimativa é que o alemão estreie nas próximas rodadas da liga russa pelo Lokomotiv, já que a competição teve sua primeira rodada no último final de semana.