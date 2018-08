Atlético de Madrid anuncia chegada do lateral Santiago Arias, ex-PSV

Nesta quarta feira (1), o Atlético de Madrid anunciou a sua mais nova contratação para a temporada 2018-19. Se trata do colombiano Santiago Arias, que chega para reforçar a lateral-direita do clube.

Com a saída de Vrsaljko para a Inter de Milão, o clube de Madrid, sem perder tempo, achou um reforço qualificado para ficar no lugar do croata. Sendo titular absoluto da seleção da Colômbia desde a Copa do Mundo de 2014, o jogador que assinou com o clube espanhol por cinco anos impressionou o time espanhol com suas boas e regulares atuações com a seleção.

De acordo com o jornal "Mundo Desportivo", o defensor veio do PSV Eindhoven da Holanda, pelo valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões). Do total, 1,7 milhão de euros ficará com o seu clube anterior, o Sporting de Portugal, pois o clube reservou 15% dos direitos de venda do jogador em uma transferência futura.

O colombiano deixa o PSV tendo 172 partidas com a camisa do clube. Com 10 gols marcados, Arias foi eleito o melhor jogador do Campeonato holandês na última temporada, estava na time desde de 2013.