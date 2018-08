Manchester United decide na etapa inicial e vence Real Madrid pela Champions Cup

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela Champions Cup, disputada no Hard Rock Stadium em Miami.

Manchester United e Real Madrid se enfrentaram nesta terça-feira (31) em Miami, pela Champions Cup. O jogo marcou a estreia de Vinicius Junior pelo time espanhol, assim como do técnico Julen Lopetegui. Sánchez e Herrera deram um banho de água fria nos debutantes com os gols da vitória dos Diabos Vermelhos. Benzema descontou.

O primeiro tempo de jogo teve três gols. Alexis Sánchez abriu o marcador na Flórida. Darmian invadiu a área pelo flanco direito e cruzou para trás, rasteiro, nos pés do atacante chileno que fuzilou a meta de Kiko Casilla.

O segundo tento veio logo em seguida, em boa jogada de velocidade. Juan Mata recebeu na direita, ajeitou para canhota e cruzou na cabeça de Sánchez. O camisa 7 ajeitou para trás, onde apareceu o volante Ander Herrera, batendo de primeira, para ampliar para os ingleses.

A equipe espanhola diminuiu no finalzinho da etapa inicial, já nos acréscimos. Theo Hernández recebeu na ponta esquerda e cruzou por baixo, na pequena área, onde apareceu Karim Benzema, camisa 9 de Madrid, para empurrar a bola para o fundo das redes inglesas.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Ødegaard teve tudo para empatar o placar, mas isolou a oportunidade. Vinicius Junior arrancou pela esquerda, aprofundou o lance com Reguilón, que prontamente serviu o camisa 36, mas a finalização foi por cima do gol.

O jovem atacante tentou se redimir do gol perdido em cobrança de falta venenosa, mas parou nas mãos do goleiro espanhol David De Gea. Raul de Tomas também tentou após cruzamento de Isco, mas perdeu dentro da pequena área.

A participação do Manchester United chegou ao fim, após três duelos. O Real Madrid ainda tem dois jogos pela frente, sendo o próximo diante da Juventus, no sábado (4), às 19h05, no FedEx Field.