Lateral-esquerdo Digne, ex-Barcelona, é anunciado pelo Everton

Após contratar Richarlison na última semana, o Everton anunciou nesta quarta-feira (01) o lateral esquerdo, Lucas Digne. O francês que atuou pelo PSG e estava no Barcelona chega para assinar contrato de cinco anos, válido até junho de 2023.

O time de Liverpool chegou a um acordo com o Barcelona em uma negociação que poderá atingir 21,7 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões). Além disso, 20,2 milhões de euros são fixos, e outro 1,5 milhão pode ser pago posteriormente pela equipe inglesa.

“Não tenho medo, estou animado. Para mim, é um novo desafio descobrir um país, uma liga, pessoas e um grande clube como o Everton. É fabuloso”, afirmou o jogador em sua primeira entrevista com a camisa da equipe.

Apesar da pouca idade, o defensor tem um currículo recheado de titulos. Durante sua passagem pelo clube catalão, Digne foi campeão espahol, ganhou duas vezes a Copa do Rei e conquistou uma Supercopa da Espanha. Já pelo PSG, faturou duas vezes o Campeonato Francês e a Copa da Liga Francesa, venceu três Supercopa da França, e uma Copa da França.

Depois de se tornar o terceiro time que mais gastou em contratações na Premier League na última temporada, desde a chegada do técnico português, Marco Silva, no fim de maio, essa foi a segunda contratação do time de Goodison Park.

Além do lateral esquerdo, na semana passada o clube oficializou a contratação do atacante brasileiro, ex-Fluminense, Richarlison, que deixou o Watford para acertar por cinco anos com o time de Liverpool.

O comandante português ainda destacou que o atleta francês “está acostumado a vencer”, e que esse pensamento do jogador é um dos motivos para que ele tenha conquistado títulos em sua cerreira.

Digne chega para ser o herdeiro da vaga de Leighton Baines, já que o importante camisa 3 dos Toffees está com 33 anos e vem sofrendo com muitas lesões.

Sua estréia com a camisa do clube inglês deve acontecer no próximo sábado (04), às 11h, na estreia do Everton na temporada 2018/2019 do Campeonato Inglês, fora de casa contra o Wolverhampton.