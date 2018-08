Apesar da classificação, Rangnick desaprova atuação do Leipzig: "Podemos fazer melhor"

Após o empate de 1 a 1 com o BK Hacken nesta quinta-feira (2), o RB Leipzig garantiu uma vaga na terceira fase da Uefa Europa League, já que venceu pelo placar agregado de 5 a 1. Os alemães dominaram o jogo desde os primeiros minutos e chegaram a abrir o placar com Massimo Bruno, mas levaram o empate já no final, com Irandust igualando para os suecos.

Após a partida, o técnico Ralf Rangnick concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a classificação dos Touros. Mesmo com a vaga em suas mãos, ele demonstrou preocupação com o desempenho do time durante os 90 minutos.

"A melhor coisa de hoje foi o resultado. Em parte, desperdiçamos muitos contra-ataques. Nós podemos fazer melhor. Mas nós estamos progredindo", comentou.

Com a vaga garantida, o Leipzig agora irá enfrentar o Universitatea Craiovia, da Romênia, na próxima fase. Será o último desafio para os saxões nos play-offs antes de chegarem a uma eventual fase de grupos da competição. "Não será um adversário fácil, se chegaram até aqui é porque são uma boa equipe. Nós queremos usar a fase de grupos da Liga Europa para provar nossa força", afirmou.

O meia Emil Forsberg revelou em entrevista após o jogo que está prestes a ser pai. No próximo sábado (2), a equipe volta a campo em um amistoso contra o Huddersfield, da Inglaterra, mas não terá o sueco, que vai acompanhar o nascimento do filho. "É o primeiro filho dele. E ele merece estar lá vendo tudo", disse o treinador, que deu a permissão para o atleta permanecer na Suécia.

O compromisso do Leipzig contra o Universitatea Craiova, pela Liga Europa, será na próxima quinta-feira (9), na Red Bull Arena, ao 12h30 (horário de Brasília).