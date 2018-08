Nos pênaltis, Arsenal se despede da Champions Cup com vitória sobre Chelsea

Nesta quarta feira (1º), Chelsea e Arsenal fazem um clássico inglês na Internacional Champions Cup. Em um duelo totalmente disputado e eletrizante, típico do futebol inglês, o Chelsea começou levando a melhor no confronto, mas com a perseverança do Arsenal, nos acréscimos, conseguem empatar o jogo vencendo o confronto na disputa de pênalti.

No primeiro tempo, Chelsea adotou uma marcação alta, pressionando a saída de bola do Arsenal. Com isso, os Blues dominaram grande parte do primeiro tempo, tendo finalizações mais perigosas. Com uma característica mais ofensiva, logo aos cinco minutos, em um escanteio batido por Fabregas, o zagueiro Rudiger acha uma espaço para cabecear no meio da defesa do Arsenal e abre o placar.

Mesmo tendo uma maior posse de bola, o Arsenal encontrou muitas dificuldades para desmontar a defesa do Chelsea. Os Gunners não conseguiam passar do meio de campo sem perder a bola, encontraram dificuldades de criatividade com o seu meio campo com a grande marcação montada pelo adversário. No aquecimento, o jogador Aaron Ramsey, cotado para começar entre os titulares se machucou no aquecimento e foi substituído pelo Emile Rowe.

Já na segunda etapa, o Arsenal volta a campo com uma postura totalmente diferente. O time começa a acertas nas finalizações que estavam ruins no primeiro tempo, onde saiu para o intervalo com somente um chute a gol, voltou mostrando o potencial do seu ataque com a entrada do artilheiro Lacazette, que deu trabalho para o setor defensivo do Chelsea. Mas mesmo o time adotando uma característica mais ofensiva, os Gunners não conseguiam botar a bola dentro da rede.

O Chelsea sofreu com as chegadas do Arsenal e não teve tantas oportunidades como na primeira parcial. Mas mesmo com as suas poucas chegadas, conseguia assustar bastante o goleiro do Arsenal Petr Cech e seus defensores.

Mas os Gunners com a sua insistência, já nos acréscimos, conseguiu o gol de empate nós pés do destaque do time nesse campeonato de pré temporada, Lacazette apareceu na área após um cruzamento feito pelo lateral e o achou em uma boa posição para meter dentro do gol.

Durante segundo tempo, o goleiro do Chelsea Caballero foi substituído pelo jovem goleiro de 18 anos Bulka que fez duas grandes defesas e havia impedido o empate do Arsenal anteriormente.

Com o empate no tempo regular, a partida precisou ir para a disputa de pênaltis para definir quem sairia com os dois pontos do jogo. O perdedor da disputa, sairá apenas com um ponto.

E nos pênaltis o Arsenal conseguiu superar o Chelsea 6 a 5 na disputa e arrancou conquistar os dois pontos e se despediu com com estilo da competição. Na primeira parte das disputas alternadas, o goleiro Petr Cech agarrou o pênalti de Loftus-Cheek, e se o próximo cobrador do Arsenal acertasse ganharia os dois pontos. E quando chegou a hora, o Alex Iwobi acertou a cobrança e garantiu a vitória para os Gunners.