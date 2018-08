Com salário astronômico, Max Meyer é o novo reforço do Crystal Palace

O mercado da bola na terra da rainha nesta semana vem sendo muito agitado. Depois de anunciar o meio campista senegalês, Cheikhou Kouyaté, na tarde de ontem, os Hammers chegaram a um acordo nesta quinta-feira (3) com a jovem promessa de 22 anos, Max Meyer. O jogador que estava no Schalke 04 assinou contrato válido por três temporadas, e os valores da negociação colocam o alemão entre os vinte atletas mais bem pagos da Premier League.

Meyer estava livre no mercado, já que seu contrato com o clube alemão havia expirado. Apesar disso, o salário que o jogador receberá, coloca a contratação em um grande patamar, pois serão pagos aproximadamente 170 mil de libras por semana (830 mil de reais), chegando a 35 milhões de libras ao final dos três anos de contrato. O valor será maior que o salário do atacante belga Christian Benteke, que recebe 120 mil libras por semana.

Com o novo contrato, o meio campista fica entre os vinte jogadores mais bem pagos da liga inglesa. Logo, Meyer ficará atrás apenas de alguns nomes, como Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e de Virgil van Dijk, do Liverpool, que ganham cerca de 180 mil libras por semana.

"Eu me sinto muito bem e estou feliz por estar aqui. Mal posso esperar para começar a treinar com a equipe e espero ter uma boa temporada", disse o alemão após o anúncio do Crystal Palace.

Apesar do alto valor da negociação, Max Meyer é visto como uma grande promessa, já faturou o Campeonato Europeu sub-21 e foi medalha de prata com a seleção alemã nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Além disso, marcou 22 gols e deu 24 assistências no Schallke 04. Com esses bons números, o meia ajudou o clube a terminar na vice-liderança da Bundesliga na última temporada.