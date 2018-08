Barcelona oficializa contração de Arturo Vidal por três temporadas

O Barcelona e Bayern de Munique chegaram a um acordo: Arturo Vidal irá jogar pelo clube Blaugrana. Após realizar exames médicos, o chileno assinará o contrato por por três temporadas, até 2021.

Revelado pelo Colo-Colo, Vidal se tornou uma peça importante no título da Copa Sul-Americana de 2006. Em 2007, atraiu os olhares do Bayer Leverkusen, no qual, jogou 144 vezes e marcou 21 gols. No dia 22 de julho de 2011, transferiu-se para a Juventus e permaneceu por cinco anos.

Pela Velha Senhora, disputou 171 partidas e balançando as redes por 48 vezes. Em julho de 2015 foi contratado pelo Bayern de Munique. No Gigante da Baviera, atuou em 125 jogos e marcou 22 tentos.

Em sua primeira passagem na Espanha, Vidal vai brigar por uma vaga no meio-campo já que os Culés contrataram o brasileiro Arthur, ex-Grêmio. Além dos remanescente Busquets, Rakitic, Philippe Coutinho, Rafinha, Denis Suárez, André Gomes e Sergi Roberto.