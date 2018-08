Fiorentina anuncia contratação por empréstimo do atacante Kevin Mirallas, ex-Everton

​A Fiorentina possui uma novidade para a temporada de 2018/2019. Nesta sexta-feira (3), o clube anunciou a contratação por empréstimo do atacante Kevin Mirallas, ex-Everton. Ele fará exames médicos e assinará o contrato com o novo time até o ano de 2019. É a primeira vez que Mirallas vai jogar no futebol italiano.

O anúncio da contratação do Kevin Mirallas aconteceu na rede social. No twitter, o clube postou uma foto do atatacante e uma mensagem sobre os detalhes do acordo. O motivo da ida do belga a Fiorentina é em busca de mais minutos em campo. Kevin não está nos planos do Marco Silva, técnico do Everton, para a disputa do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Para a temporada de 2018/2019, a Fiorentina está trazendo muitos reforços. Na janela de verão do futebol europeu, a equipe contratou os atacantes Dusan Vlahovic e Gerson, goleiro Alban Lafont, o lateral-esquerdo David Hancko, o volante Christian Norgaard e o zagueiro Federico Ceccherini. Participante do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, a Fiorentina quer reviver as glórias do passado. A última vez que a equipe conseguiu ir longe nos dois torneios aconteceu no ano de 2000.

Bom finalizador, técnico e veloz, Kevin Mirallas começou a sua carreira na França. Em sua trajetória, ele defendeu o Everton, Lille, Olympiacos, Saint-Étienne e Standard de Liège. No Olympiacos, o atacante viveu os seus melhores anos. Nas temporadas de 2010 a 2012, o belga marcou 34 gols em 68 jogos. Além disso, Mirallas ajudou a equipe a conquistar dois Campeonatos Gregos e uma Copa da Grécia. As suas atuações chamaram a atenção do Everton, que o anunciou como reforço em 2012 por 7,65 milhões de euros.

Por seis anos nos Toffees, o ponta foi importante para o time chegar as semifinais da Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, e se classificar para a Liga Europa da UEFA por duas vezes. Na temporada de 2018, Mirallas foi emprestado para o Olympiacos. Na Grécia, o atacante teve uma passagem discreta. Ao todo, foram 15 jogos e dois gols.