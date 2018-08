Frank Lampard e o novo desafio na carreira futebolística: ser técnico do Derby County

Em meados dos anos 2000, época em que Frank Lampard assumiu o posto de capitão do West Ham, o ex-jogador demonstrou uma de suas características mais fortes e marcantes: a liderança e o “perfil de chefe”, como muitos de seus companheiros de equipe expressaram à época. Posteriormente, Lampard foi capitão do Chelsea durante 13 temporadas, depois no Manchester City e New York City, além de ter sido na seleção inglesa. Com um importante papel como líder, o inglês conquistou diversos títulos, tais como: Uma Liga dos Campeões, 3 Campeonatos Inglês, 4 Taças da Inglaterra, uma Liga Europa e duas Taças da Liga.

(Foto: Divulgação/Chelsea)

Frank Lampard, aposentou-se como jogador profissional de futebol, em fevereiro de 2017. Naquela época, ele já havia sido postulado para dirigir a seleção da Inglaterra, mesmo sem nenhuma experiência como treinador. Porém, o inglês tomou um rumo diferente para sua carreira e se tornou comentarista de futebol. Entretanto, deixou o mundo televisivo, assinou o primeiro contrato como técnico de futebol por 3 temporadas, no dia 31 de maio deste ano, e assumiu o Derby County, clube que disputa a Championship, segunda divisão da Inglaterra.

"Estou entusiasmado por treinar pela primeira vez e logo um clube com tanta tradição e história. É uma oportunidade fantástica", disse o ex-jogador depois de ser anunciado pelo time inglês.

O ex-meio campista do Chelsea chegou ao Derby County para subtituir Gary Rowett. Um dos objetivos que terá pela frente é tentar melhorar a posição na tabela da Championship, já que o chegou ao sexto lugar na última temporada. Com isso, disputou os playoffs de acesso à Premier League, mas acabou sendo eliminado pelo Fulham que conseguiu o acesso à primeira divisão.

Na primeira partida como técnico, Frank Lampard estreou com vitória

O ex-jogador e agora técnico de futebol, estreou na última sexta-feira (3) como visitante e com vitória de 2 a 1, no Madejski Stadium. O Derby County venceu o Reading, que é comando pelo técnico Paul Clement.

Quanto ao jogo, Frank Lampard escalou a equipe no esquema tático 4-3-3. O time mandante inaugurou o placar aos sete minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça de Bodvarsson. Porém, pouco tempo depois, o Derby Count empatou com um chute de fora da área de Mason Mount. Após o empate o time comandado por Lampard continuou pressionando, mas só conseguiu virar a partida nos acréscimos da etapa final, com um cabeceio certeiro do camisa 10, Tom Lawrance.

(Foto: Divulgação/Derby Count)

"Este é o futebol e é por isso que me tornei técnico. Ver os torcedores no final do jogo e aquelas celebrações, nós temos que saborear esses momento. Pois é isso que o trabalho árduo pode trazer a você", disse o técnico Frank Lampard após a estreia.